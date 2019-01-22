2019-01-22T14:12:38+03:00
Происшествия

В Мурманской области ищут дезертира, который сбежал из воинской части 14 лет назад

Максим Комаров проходил службу в далеком Новосибирске
Елена МОЛОДЦОВА
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Максим Комаров ушел из войсковой части в Новосибирске 14 лет назад. Фото: УМВД России по Мурманской областиМаксим Комаров ушел из войсковой части в Новосибирске 14 лет назад. Фото: УМВД России по Мурманской области
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Казалось бы, как можно исчезнуть пусть и в самой огромной стране мире без паспорта, да еще и в столь приметной военной форме? Но у нашего земляка, уроженца поселка Енского, что в Ковдорском районе, это удалось. Причем блестяще. Дезертира Максима Комарова правоохранительные органы не могут найти во туже 14 лет.

- Максим Сергеевич Комаров, родившейся 10 ноября 1983 года скрывается от органов военного следствия. 20 мая 2005 года он без уважительной причины самовольно оставил войсковую часть № 91060 в Новосибирске, - уточняют подробности давнего происшествия в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Полиция обращается к бдительным северянам с просьбой: если вы обладаете информацией о местонахождении Максима Комарова, сообщите об этом в отдел уголовного розыска муниципального отдела МВД России «Полярнозоринский» по телефонам: 8-999-091-63-26, 8-999-091-60-35, 8 (815-32)-6-31-07 или 02.

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