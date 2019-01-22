2019-01-22T13:39:49+03:00
Общество

В Мурманской области сошли 52 опасные лавины

При такой погодной обстановке категорически нельзя посещать хибинские горы в районе Кировска
Иван ПЕТРОВ
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Под Кировском, где находится горный массив, риск схода лавины традиционно выше, нежели в других районах Заполярья.Под Кировском, где находится горный массив, риск схода лавины традиционно выше, нежели в других районах Заполярья.Фото: Людмила ШЕКА
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Лыжники, сноубордисты и альпинисты выбираются иногда на опасные участки, чтобы испробовать себя на прочность. В итоге смельчаки попадают под снежные завалы. Ни одного года не проходит без подобного трагического происшествия в Мурманской области. К сожалению, в 2019-м тоже не обошлось без летального исхода. Совсем недавно погибла молодая девушка в Хибинах...

Природная стихия требует к себе уважения, и, чтобы такие трагедии не повторялись в будущем, нужно учитывать степень лавиноопасности. В Мурманской области она остается весьма высокой. По крайней мере, в районе нашего главного горнолыжного курорта - хибинских гор. Об этом предупреждают спасатели.

- По данным «Управления ГО и ЧС» администрации города Кировска, установлена третья (значительная) степень лавинной опасности. За минувшие сутки зафиксирован один сход снежной массы. Всего с начала лавиноопасного периода произошло 52 схода лавин, - проинформировала 21 января пресс-служба МЧС по Мурманской области.

Но это не помешает провести чемпионат и первенство Северо-Запада по горнолыжному спорту, с 22 по 25 января. Однако состоится этот конкурс вовсе не в Кировске, а в другом городе - Полярные Зори. Населенный пункт располагаются примерно в 100 километрах к юго-западу и не обладает столь гористым рельефом.

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