В Апатитах устроили «Снежный забег» в 26-градусный мороз

СЕГОДНЯ 12:01 2019-01-22T12:01:37+03:00

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Некоторые северяне, когда столбик термометра опускается ниже - 25 градусов, при первой возможности стараются не покидать свою теплую квартиру. Но это точно не про любителей бега. 15 спортсменов, среди которых было пять женщин, приняли участие в первом «Снежном забеге», несмотря на 26-градусный мороз. Организаторы предоставили им на выбор две дистанции в 10 и 20 километров. На длинной трассе в экстремальном забеге лучшим стал уже известный читателям «КП» Глеб Щеглов. Напомним, в августе студент из Апатитов выиграл международный марафон «Белые ночи-2018» в Санкт-Петербурге.

- 20 километров я пробежал за один час, 15 минут и 11 секунд. Это были мои первые соревнования при таком морозе, но все прошло хорошо. После того, как я разогрелся во время бега, стало даже жарко. Только из-за горячего дыхания на лице образовалось много инея, - делится первыми впечатлениями Глеб Щеглов, у которого еще за пять минут до старта была возможность бежать дистанцию в два раза короче.

Желающим попробовать себя в подобных забегах спортсмен рекомендует грамотно выбирать экипировку, в первую очередь позаботившись о кистях рук, больше всего подверженных замерзанию, а также отдать предпочтение кроссовкам с шипами. А еще важно вдыхать холодный воздух носом, а выдыхать ртом, дабы не простудить горло на морозе.

Вместе с Глебом на пьедестал почета взошли аптитчане Андрей Вашков и Павел Лутов. А на дистанции в 10 километров победу одержали также апатитчане Андрей Янович, Сергей Горохов и ковдорчанин Сергей Усачев.