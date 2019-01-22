2019-01-22T12:31:11+03:00
Происшествия

Военнослужащий из Североморска устроил ДТП, будучи пьяным

Мужчина протаранил отечественную легковушку на своей иномарке BMW
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
[снимок носит иллюстративный характер][снимок носит иллюстративный характер]Фото: Елена КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Абсолютная трезвость - это, конечно же, очень хорошо. Но вот добиться столь положительного образа жизни непросто. Не удалось это сделать и жителю флотской столицы. Мало того, что северянин выпил лишнего на выходных, он еще и сел за руль в пикантном состоянии. В результате 44-летний военнослужащий устроил автомобильную аварию в ночь с субботы на воскресенье. О подробностях ДТП нам рассказали в дорожной полиции.

- 20 января, приблизительно в 02:20, на улице Падорина, 2, водитель автомобиля BMW допустил столкновение с ВАЗ-ом, - сообщила «КП» инспектор пропаганды ГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

К счастью, обошлось без пострадавших. Уцелели как пассажиры отечественной легковушки, стоявшей на обочине, так и сам виновник ДТП. Факт легкого опьянения у водителя BMW подтвердился в ходе официального медицинского освидетельствования.

Военнослужащий рискует не только лишиться прав, но и получить служебный выговор. Пока что дело ограничилось административным протоколом. Непосредственной причиной ДТП, по предварительным данным, стало превышение скорости на проблемном участке дороги.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Число жертв в авиакатастрофе под Оленегорском увеличилось до трех
Авиакатастрофа под Оленегорском: рухнувший Ту-22М3 была построен в 1986 году
Открылась выставка художника, которого вдохновил мурманский торговый порт
Рухнувший под Оленегорском бомбардировщик тушили два пожарных расчета
В Мурманске добавили новое электронное табло
Очевидец крушения Ту-22М3 под Оленегорском: на учениях было два бомбардировщика
Мурманский гидрометцентр: рухнувший бомбардировщик Ту-22М3 мог попасть в снежный заряд
В Мурманске открылся медцентр для спасения мужчин от рака простаты
В Мурманской области ищут дезертира, который сбежал из воинской части 14 лет назад
В Мурманской области сошли 52 опасные лавины
В Мурманске в общественном транспорте можно будет расплачиваться банковскими картами
В Апатитах устроили «Снежный забег» в 26-градусный мороз
В Мурманске в 20-градусный мороз в машине закрыли собаку
Житель Мурманска поджег дом своей бывшей, заставив людей прыгать в окно
Пострадавших при взрыве газа в Ловозере лечат в стационаре в Мурманске
Коту со сломанным позвоночником ищут дом
В Мурманске прошел конкурс чтецов Корана
Видео Александра Чередникова из Мурманска вошло в ТОП-5 портала WEVA
В мурманском рыбном порту сняли, как замерзает Кольский залив
Кандалакшанка погибла под поездом на станции Пояконда
Проверка слуха: в Мурманске нашли белый хлеб с куском металла
Хозяин кота Сэма, съездившего из Мурманска во Владивосток автостопом, решил написать книгу о своем путешествии
День объятий в Мурманске сегодня отпразднуют забегом
Под Мурманском у нового тоннеля столкнулись иномарка и маршрутка №119
В Апатитах увидели мираж после самого холодного дня зимы