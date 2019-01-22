Военнослужащий из Североморска устроил ДТП, будучи пьяным

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-22T12:31:11+03:00

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Абсолютная трезвость - это, конечно же, очень хорошо. Но вот добиться столь положительного образа жизни непросто. Не удалось это сделать и жителю флотской столицы. Мало того, что северянин выпил лишнего на выходных, он еще и сел за руль в пикантном состоянии. В результате 44-летний военнослужащий устроил автомобильную аварию в ночь с субботы на воскресенье. О подробностях ДТП нам рассказали в дорожной полиции.

- 20 января, приблизительно в 02:20, на улице Падорина, 2, водитель автомобиля BMW допустил столкновение с ВАЗ-ом, - сообщила «КП» инспектор пропаганды ГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

К счастью, обошлось без пострадавших. Уцелели как пассажиры отечественной легковушки, стоявшей на обочине, так и сам виновник ДТП. Факт легкого опьянения у водителя BMW подтвердился в ходе официального медицинского освидетельствования.

Военнослужащий рискует не только лишиться прав, но и получить служебный выговор. Пока что дело ограничилось административным протоколом. Непосредственной причиной ДТП, по предварительным данным, стало превышение скорости на проблемном участке дороги.