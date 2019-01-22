В Мурманске в 20-градусный мороз в машине закрыли собаку

СЕГОДНЯ 11:27 2019-01-22T11:27:58+03:00

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Пока северяне, спешащие по своим делам, передвигаются по улице едва ли не перебежками, зябко кутаясь в пуховики и шарфы, находятся те, кто выбрасывает на холод своих питомцев. Почти 20-граудсный мороз их при этом ни капли не смущает.

Мурманчанин отправил свою лайку даже не на улицу, а в будку стоимостью один миллион шестьсот тысяч рублей от фирмы Toyota.

- В машине закрыта собака. Какой породы, рассмотреть невозможно, так как все стекла в автомобиле замерзли изнутри. Бабушка у подъезда сказала, что собака стала лаять дома, и хозяева решили закрыть ее в машине. А на улице - 18 градусов. От куда такая жестокость?! - опубликовал пост в группе «Мурманск. ДТП. ЧП» неравнодушный прохожий, пожелавший остаться инкогнито.

Пользователи соцсетей тут же разразились дискуссией на тему, что живут же собаки всю свою жизнь в будках и не замерзают. Правда, комментаторы не учли одного, что животных к таким условиям приучают со щенячества, а не выкидывают на мороз ни с того, ни сего. К слову, среди 160 пользователей, принявших участие в дискуссии, предпринять конкретные действия и позвонить в полицию догадалась только Ирина Иванова.

- Действительно, ночью в дежурную часть поступило сообщение от обеспокоенных судьбой собаки граждан. На место выехал наряд ППС и взял объяснения с владельца машины и лайки. Собаку мужчина из иномарки забрал домой. Проводится проверка, - сообщила «КП» инспектор направления по связям со СМИ УМВД по Мурманску Надежда Птицына.