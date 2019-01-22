Житель Мурманска поджег дом своей бывшей, заставив людей прыгать в окно

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-22T11:08:08+03:00

Пиромана посадили «под замок», а ближайшие 5 лет он рискует провести в колонии

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В одном из деревянных бараков областного центра произошло ЧП, едва не ставшее причиной трагедии. Виной всему оказалась злобная выходка местного жителя. Мурманчанин захотел отомстить своей бывшей гражданской супруге. Для этого 43-летний северянин совершил страшное - поджег ее квартиру. Мужчине и дела не было до того, что в деревянном доме огонь распространяется повсюду...

- Мурманчанин совершил поджог входной двери, после чего скрылся с места преступления. Огонь перекинулся в коридор, разделяющий 2 квартиры. Жительница одной из них, вовремя обнаружив опасность, решила предупредить об этом соседа, - извещает пресс-служба МЧС России по Мурманской области.

Северяне с ужасом осознали: путь к отступлению отрезан, оставалось лишь окно. Как это часто бывает, страх перед огнем оказался сильнее страха высоты. Соседи распахнули оконную раму и, один за другим, выпрыгнули наружу.

Падение с высоты 2-го этажа оказалось неудачным. Мужчина и женщина получили опасные переломы. Их здоровью причинен тяжкий вред, а обгоревшему имуществу - ущерб на миллион рублей.

Мы уже рассказывали Вам про этот случай, произошедший еще 15 мая 2018 года. Но лишь сейчас расследование дела подошло к своему завершению. Как сообщили сегодня в полиции, подозреваемый задержан. Мужчину обвиняют в повреждении имущества путем поджога (статья 167, часть 2 УК РФ). До 5-ти лет колонии грозит ранее судимому мурманчанину.