Коту со сломанным позвоночником ищут дом

СЕГОДНЯ 09:52 2019-01-22T09:52:25+03:00

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Очередная кошачья беда случилось буквально в паре километров от Мурманска. В Коле недалеко от спорткомплекса нашли кота, который, несмотря на метель, лежал в снегу и не двигался. Видимо пушистик родился под счастливой звездой — мимо проходили люди с добрым и большим сердцем.

- Кота мы отвезли в ветеринарную клинику, где ему поставили неутешительный диагноз — перелом позвоночника. Задних лапок он не чувствует, передвигаться и ходить самостоятельно в туалет из-за это не может. До 10:00 22 января оставили его в стационаре ветклиники, - сообщила о случившемся с беднягой в Фонд поддержки бездомных животных «Ищу Человека» Юлия Мельникова.

Рядом со спорткомлексом стоит девятиэтажный дом. Возможно, кот просто выпал из окна и крайне неудачно приземлился. Есть надежда, что отзовется его хозяин, который вероятно уже хватился своего питомца, и заберет его обратно домой. Для этого волонтеры сегодня расклеят по Коле объявления. Но если ни старый, ни новый хозяин, готовый взять кота - теперь уже инвалида - к себе на постоянное жительство, не отзовется, то беднягу буде гуманнее усыпить.

Юлия Мельникова же решила, так просто не сдаваться и продлила стационар еще на день, чтобы у спасенного ей животного было чуть больше времени обрести дом, а значит и выжить. По всем вопросам и предложениям можно обратиться к девушке в соцсетях или к Павлу - еще одному человеку, принявшему активное участие в судьбе этого кота, по телефону 8-950-890-52-19.