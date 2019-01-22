В Мурманске прошел конкурс чтецов Корана

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-22T08:54:17+03:00

На него пригласили из Казани известного знатока священной книги и эксперта по арабскому языку Мохаммеда Джебриля

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Самому маленькому участнику — всего 6 лет, самому старшему — 13. Такого возраста мальчики собрались в мечети Исламского центра Мурманска на конкурс чтецов Корана.

Это сложное испытание, которое требует не только выучить священную книгу, но и понять ее. Особенная сложность в том, что текст на арабском языке.

- На конкурс приехали ребята не только из Мурманска, а также из Североморска, Мончегорска, - рассказал «КП» имам-председатель Духовного управления мусульман Мурманска и Мурманской области Раил Биккиняев. - Все дети занимаются в воскресных школах, организованных при молельных комнатах местных общин.

В конкурсе было три категории. В первой, самой сложной, проверяли знание тридцатой части Корана — Джуза. Во втором — половины Джуза. И третья категория — знание несколько сур Корана. Участники выбирали билеты с заданиями. Пример одного из вопросов билета — продолжить читать Коран после суры «Ад-Духа» (Утро).

- Мы не в первый раз проводим такой конкурс, но особенность этого была в том, что на него был приглашен эксперт из Казани Мухаммад Джебриль, знаток Корана и арабского языка, - пояснил Раил Фаритович.

Все участники конкурса получили памятные дипломы и подарки, победители - ценные призы. Торжественное награждение провел Муфтий Северо-Запада Мухаммад Хенни.