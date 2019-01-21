Видео Александра Чередникова из Мурманска вошло в ТОП-5 портала WEVA

СЕГОДНЯ 17:53 2019-01-21T17:56:06+03:00

Видеоролик, который снял в Териберке фотограф и оператор Александр Чередников, вошел в пятерку лучших. Фото: vk.com/chereda. Фото: скриншот видео

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Летом видеограф и фотограф Александр Чередников отправился в Териберку снимать любовную историю для молодой пары. И кто же знал, что этот трехминутный ролик, получивший в итоге название «In a search of sunset» принесет мурманчанину победу.

На портале Всемирной ассоциации событийных видеографов (WEVA) накануне опубликовали списки лучших сразу в нескольких номинациях.

Александр Чередников обошел своих соперников в категории «Лучший молодой профессионал», заняв второе место среди 29 российских участников конкурса и четвертое в мировом топе. Отметим, что в мировой рейтинг вошел 91 человек.

– Приключений на один день, впечатлений на годы вперед. Устранение последствий прокола колеса в течение 6 часов и последние закатные кадры могли существовать только в одной вселенной, поэтому смотрите до конца, – рассказал сразу после съемок в Териберке Чередников.