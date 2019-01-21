2019-01-21T17:56:06+03:00
Общество

Видео Александра Чередникова из Мурманска вошло в ТОП-5 портала WEVA

Трехминутный ролик рассказывает историю любви на фоне заката в Териберке
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Видеоролик, который снял в Териберке фотограф и оператор Александр Чередников, вошел в пятерку лучших. Фото: vk.com/chereda.Видеоролик, который снял в Териберке фотограф и оператор Александр Чередников, вошел в пятерку лучших. Фото: vk.com/chereda.Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Летом видеограф и фотограф Александр Чередников отправился в Териберку снимать любовную историю для молодой пары. И кто же знал, что этот трехминутный ролик, получивший в итоге название «In a search of sunset» принесет мурманчанину победу.

На портале Всемирной ассоциации событийных видеографов (WEVA) накануне опубликовали списки лучших сразу в нескольких номинациях.

Александр Чередников обошел своих соперников в категории «Лучший молодой профессионал», заняв второе место среди 29 российских участников конкурса и четвертое в мировом топе. Отметим, что в мировой рейтинг вошел 91 человек.

– Приключений на один день, впечатлений на годы вперед. Устранение последствий прокола колеса в течение 6 часов и последние закатные кадры могли существовать только в одной вселенной, поэтому смотрите до конца, – рассказал сразу после съемок в Териберке Чередников.

cherry.docscherry.docs
In a Search of Sunset
371 отметок «Нравится»20 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В мурманском рыбном порту сняли, как замерзает Кольский залив
Кандалакшанка погибла под поездом на станции Пояконда
Проверка слуха: в Мурманске нашли белый хлеб с куском металла
Хозяин кота Сэма, съездившего из Мурманска во Владивосток автостопом, решил написать книгу о своем путешествии
День объятий в Мурманске сегодня отпразднуют забегом
Под Мурманском у нового тоннеля столкнулись иномарка и маршрутка №119
В Апатитах увидели мираж после самого холодного дня зимы
Тело жестоко убитого щенка в Мурманске полиция забрала на экспертизу
В Ловозере поблагодарили сотрудников пожарной части, которые работали на месте взрыва газа
В Мурманске пассажир угнал такси, воспользовавшись добротой шофера
На руднике в Кировске погиб машинист электровоза
Собери свою команду по Юкигассен и стань лучшим: в Мурманске сразятся за Арктический кубок
В колонию в Мурмашах пытались забросить четыре мобильника и три sim-карты
В Умбе ищут мецената, чтобы погасить задолженность за пол в строящемся Кафедральном соборе во имя Всех Кольских святых
Мурманчанин, ударивший пенсионера отверткой 54 раза, оправдывал убийство самообороной
В Мурманске горел дом культурного наследия
Мурманчане насладились видом кровавой Луны
В Мончегорске, Мурмашах и Зверосовхозе из-за мороза отменили занятия в школах
Сборная Снежногорска прошла в гала-концерт "КиВиН-2019"
В Мурманске женщина пропала после посещения продуктового магазина
Пожарные из Мурманска сняли клип ради Андрея Малахова
Хозяйка шарпея, которого выбросили на мороз недалеко от Белокаменки, ушла в глухую оборону и отказывается общаться
В Мурманске жестоко расправились с щенком [фото 18+]
Жители Ловозера помогают семье мужчины, который погиб из-за хлопка газа
Пострадавших в Финляндии девочку и женщину из Мурманской области привезли на лечение домой
Заступилась за новенькую: В Кандалакше пятиклассницы избили одноклассницу
Мурманских знатоков можно будет увидеть по телевизору