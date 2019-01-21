Проверка слуха: в Мурманске нашли белый хлеб с куском металла

СЕГОДНЯ 16:50 2019-01-21T16:58:01+03:00

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В заполярном сегменте соцсети появился жутковатый снимок. Северяне выложили белый хлеб с кусочком железа внутри. Такую начинку, якобы, нашли в нарезном батоне.

- А Вы сами-то свою продукцию покупаете? Тогда что это такое? Кусок от прута металлического или что это? - высказался в адрес пекарни анонимный автор поста в группе «Подслушано в Мурманске №1».

Насчет природы инородного предмета (ИП) мнения разделились. Одни увидели в нем болтик, другие - кусочек подшипника от тестомешалки. За вопросами мы обратились к руководству мурманской хлебопекарни. Там подозревают, что авторы фото устроили розыгрыш.

- Обратите внимание, что на этом предмете нет крошек, а ведь если бы его запекли, они бы наверняка остались. Кроме того, такой предмет не прошел бы через нарезку. Вдобавок, эти люди не приходили к нам с батоном, не пытались поговорить. Мы всегда готовы пообщаться с клиентами. Мы проверяем цех, тщательно осматриваем, ведем журнал. У нас повсюду мукопросеиватели, так что инородный предмет никак не попадет в тесто, - заметила заместитель начальника производственного цеха Елена Гришина.

Некоторые пользователи соцсетей сошлись во мнении с технологом.

- Если бы ИП попал на стадии формовки текста, перед выпеканием, то тесто образовало бы своеобразный ком, с плохо пропеченным тестом вокруг ИП, так как ИП имеет иную теплопроводность. Здесь мы наблюдаем ровный срез и вдавленный ИП, - заметил пользователь Алексей Добряк.

Впрочем, нашлись и те северяне, кто высказал в адрес компании ряд нелестных комментариев и сослался на схожие случаи, якобы имевшие место в прошлом.