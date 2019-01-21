День объятий в Мурманске сегодня отпразднуют забегом

СЕГОДНЯ 15:30 2019-01-21T16:24:43+03:00

Как еще бегуны могут отмечать праздники? Конечно же, забегами! На финише забега его участников ждут объятия. Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ

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Сегодня, 21 января, во всем мире отмечается, пожалуй, самый добрый праздник – Международный день объятий. Согласно его традиции, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

В Мурманске отпраздновать дату решили по-спортивному – необычным забегом. Начальной точки у него нет, потому что каждый выберет сам, какую дистанцию ему пробежать.

– У нас в городе небольшое беговое сообщество, мы начинали как клуб среди знакомых. Приглашали в него своих друзей. И мы не планировали делать масштабное мероприятие, поэтому удивительно, что нашу идею поддержали так много человек, – рассказывает «КП» Ольга Денискина. – Главное – прибежать в конечную точку, где мы решили все вместе собраться, дружно всех поприветствовать, чтобы этого тепла хватило до следующего дня объятий.

Заключительной точкой выбрана парковка около кинотеатра «Мурманск».

– В 21.00 21-го января мы подведем подсчеты, общие и индивидуальные – кто и сколько пробежал, споем хвалебные оды и, конечно же, 21 раз обнимем! Если вы прибежали первым, то помните, что мы все в дороге и будем с минуты на минуту, разогревайте объятья, – продолжает Ольга.

Девушка отмечает – мороз не станет преградой для проведения акции. Накануне в Апатитах при -27º прошел «Снежный забег», в котором участвовали участники клуба. Спортсменам предложили пройти две дистанции: 10 и 20 километров, с которыми они с успехом справились.