2019-01-21T16:24:43+03:00
Досуг

День объятий в Мурманске сегодня отпразднуют забегом

Завершится маршрут у кинотеатр «Мурманск», а принять участие в акции может любой желающий
Анна СТЕПАНОВА
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Как еще бегуны могут отмечать праздники? Конечно же, забегами! На финише забега его участников ждут объятия.Как еще бегуны могут отмечать праздники? Конечно же, забегами! На финише забега его участников ждут объятия.Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ
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Сегодня, 21 января, во всем мире отмечается, пожалуй, самый добрый праздник – Международный день объятий. Согласно его традиции, заключить в дружеские объятия в этот день можно даже незнакомого человека.

В Мурманске отпраздновать дату решили по-спортивному – необычным забегом. Начальной точки у него нет, потому что каждый выберет сам, какую дистанцию ему пробежать.

– У нас в городе небольшое беговое сообщество, мы начинали как клуб среди знакомых. Приглашали в него своих друзей. И мы не планировали делать масштабное мероприятие, поэтому удивительно, что нашу идею поддержали так много человек, – рассказывает «КП» Ольга Денискина. – Главное – прибежать в конечную точку, где мы решили все вместе собраться, дружно всех поприветствовать, чтобы этого тепла хватило до следующего дня объятий.

Заключительной точкой выбрана парковка около кинотеатра «Мурманск».

– В 21.00 21-го января мы подведем подсчеты, общие и индивидуальные – кто и сколько пробежал, споем хвалебные оды и, конечно же, 21 раз обнимем! Если вы прибежали первым, то помните, что мы все в дороге и будем с минуты на минуту, разогревайте объятья, – продолжает Ольга.

Девушка отмечает – мороз не станет преградой для проведения акции. Накануне в Апатитах при -27º прошел «Снежный забег», в котором участвовали участники клуба. Спортсменам предложили пройти две дистанции: 10 и 20 километров, с которыми они с успехом справились.

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