Под Мурманском у нового тоннеля столкнулись иномарка и маршрутка №119

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-21T14:55:59+03:00

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Первая авария возле нового, не так давно открывшегося, автомобильного тоннеля недалеко от Мурманска произошла утром 21 января из-за невнимательности водителя иномарки. Напомним, подземное сооружение открыли для проезда всего месяц назад. До этого водители были вынуждены ездить по объезду, который дорожники содержали далеко не в образцовом состоянии. К счастью, авария оказалось не серьезной и на движение по тоннелю не повлияло.

- ДТП случилось в 08.10 на 5 километре + 950 метров автодороги "Кола - Мурмаши". Водитель Volkswagen при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности своего маневра и не предоставил преимущество «ГАЗели», следовавшей по маршруту №119. В результате три пассажирки, в возрасте 51, 59 и 57 лет, пострадали. Подоспевшие медики оказали им помощь на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Мурманской области.

К слову, маршрут №119 курсирует между Мурмашами и Туломой и является социальнозначимым.