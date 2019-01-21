2019-01-21T14:11:25+03:00
Происшествия

Тело жестоко убитого щенка в Мурманске полиция забрала на экспертизу

Зоозащитники призывают не травить потенциального душегуба и его семью, пока идет разбирательство
Варвара РУСЛАНОВА
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Страшную находку нашли в мусорном баке первого подъезда дома №25 на улице Маклакова. Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным".Страшную находку нашли в мусорном баке первого подъезда дома №25 на улице Маклакова. Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным".
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Шанс, что душегуба щенка овчарки в столице Заполярья накажут, есть. Напомним, тело с забитой в пасть и согнутой металлической ложкой для обуви на Крещение в мусоропровде нашел дворник. Зоозащитники вызвали полицию и вычислили мужчину, который мог быть к этому причастен. Информацию о нем уже обнародовали в соцсетях, а скорые на расправу пользователи написали не одну сотню гневных комментариев в его адрес.

- Мы требуем не устраивать травлю как самого мужчины, так и его семьи! В своей группе мы блокируем комментарии по этому поводу, - говорит директор Фонда помощи животным «Путеводная звезда» Ксения Рязанцева. - Мы знаем, кто это сделал. Всю имеющуюся по этому делу информацию я передала в полицию. Вместе с юристом написала заявление и объяснение к нему. Но пока этот человек даже не на подозрении у полиции. Травлей мы можем добиться только того, что семья уедет из Мурманска и тогда точно уже никого не накажут.

Тем более, мужчина, преданный всенародной анафеме, вполне может сам обратиться в полицию с просьбой защитить его от клеветы (статья 128.1 Уголовного кодекса), и тогда обидчикам будет грозить штраф до 500 тысяч рублей.

Пока же в полиции начали проверку по убийства.

- Это вопиющий случай. Тело погибшей собаки, как и положено, опечатали и забрали на экспертизу, по результатам которой и будет вынесено соответствующее решение. Ход проверки находится на контроле у руководства полиции города, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

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