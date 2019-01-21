В Мурманске пассажир угнал такси, воспользовавшись добротой шофера

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-21T13:27:49+03:00

Водитель такси отлучился за сигаретами по просьбе пассажира. А тот отплатил черной неблагодарностью - угнал автомобиль [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Многие северяне используют машину как средство подработки. Достаточно зарегестрироваться в диспетчерской службе и получить специальный значок на крышу. Вот и житель Мурманска решил подработать таким образом. Дела шли неплохо, но пару дней назад произошел неприятный казус. Пришлось даже обратиться в правоохранительные органы. В отделе полиции таксист рассказал интересную историю.

- Ночью потерпевший подвозил клиента. Тот попросил водителя заехать в магазин и сходить за сигаретами. Потерпевший остановился у торгового павильона, оставил ключ в замке зажигания и ушел, - пояснили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Клиент, оставшийся в салоне, плохо отплатил шоферу за его доброту и готовность сходить за «куревом». Проходимец просто-напросто угнал машину, пока хозяин отлучился. Вернувшись на место, водитель понял - его обманули.

Впрочем, пассажиру тоже пришлось несладко. Полицейские разослали ориентировку патрульным службам Мурманска, так что найти мужчину не составило особого труда. Северянину грозит до 5 лет колонии за угон. Хотя подозреваемый и не бывал за колючей проволокой ранее, некоторые проблемы с законом у него все-таки имеются. Прежде мурманчанин попадался на пьяном вождении и прочих дорожных нарушениях.