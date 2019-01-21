2019-01-21T11:57:12+03:00
Общество

В колонию в Мурмашах пытались забросить четыре мобильника и три sim-карты

До адресата доставленная столь оригинальным способом «посылка» не дошла
Варвара РУСЛАНОВА
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Все это добро было упаковано в два свертка, которые неизвестный перебросил через забор колонии в Мурмашах. Фото: пресс-служба УФСИН по Мурманской области.Все это добро было упаковано в два свертка, которые неизвестный перебросил через забор колонии в Мурмашах. Фото: пресс-служба УФСИН по Мурманской области.
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Оптимизма и сноровки родственникам и друзьям подопечных исправительных учреждений Мурманской области точно не занимать. Если попытки пронести или отправить почтой оригинально упакованные средства связи, которые, к слову, запрещены на территории колоний, не получается, то почему бы их просто не перебросить … через забор с колючей проволокой. Именно таким путем решил пойти ночной визитер колонии строго режима №18 в Мурмашах.

- Гражданина, пытающегося перебросить через основное ограждение свертки, заметил часовой пост отдела охраны ИК-18. К месту тут же выдвинулась резервная группа, но мужчина сообразил, что его заметили, и спешно скрылся. При осмотре участка за ограждением сотрудники нашли два свертка, в которые тщательно были упакованы четыре мобильных телефона, три sim-карты, карта памяти и аккумулятор к смартфону, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

В ведомстве уже начали проверку по данному факту. Но, как показывает опыт, найти перебросчика вряд ли получится.

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