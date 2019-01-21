2019-01-21T11:43:19+03:00
Общество

В Умбе ищут мецената, чтобы погасить задолженность за пол в строящемся Кафедральном соборе во имя Всех Кольских святых

Пока речь идет о 190 тысячах рублей
Елена МОЛОДЦОВА
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Укладка пола идет полным ходом, но деньги за материал для него пока не нашли. Фото: Православная УмбаУкладка пола идет полным ходом, но деньги за материал для него пока не нашли. Фото: Православная Умба
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Вот уже пятый год в Умбе идет грандиозная стройка деревянного Кафедрального собора во имя Всех Кольских святых. Собственно возведение самого здания, которое представляет собой восьмерик с шатровым завершением и прямоугольными прирубами алтаря, притворов и трапезной, а также с крытыми двускатными кровлями и шатровой звонницей, рабочие уже завершили.

Сейчас идет внутренняя отделка храма, но здесь оказалось не все так гладко.

- На стройку доставили шпунтованную доску лиственницы. Уже начаты работы по настилу полов в Кафедральном соборе. Есть, конечно, и затруднение в виде задолженности в 190 тысяч рублей. Ищем меценатов, готовых помочь с ее погашением, - сообщили о ходе работ в группе «Православная Умба».

К слову, это не первый раз, когда священникам приходится просить помощи у щедрых прихожан. В августе 2017 года всем миром собирали порядка полумиллиона рублей на приобретение и установку системы отопления, без которой едва не пошли прахом все сделанные тем летом работы. К счастью, тогда вопрос удалось решить и возведение Кафедрального собора в Умбе продолжилось.

Напомним, это далеко не единственная православная стройка в поселке и прилегающих окрестностях. В Кузреке возрождают одну из древних святынь Кольского Севера и воссоздют построенный здесь еще в XIX веке храм Сретения Господня, а в самой Умбе десять дней назад заложили храм во имя священномученика Никодима Белгородского и паломнический центр.

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