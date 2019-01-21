Мурманчанин, ударивший пенсионера отверткой 54 раза, оправдывал убийство самообороной

СЕГОДНЯ 11:08 2019-01-21T11:08:27+03:00

Житель Мурманска расправился со своим пожилым приятелем с помощью отвертки и сбежал, не вызвав "Скорую". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд не поверил молодому мужчине и вынес ему суровый приговор, близкий к максимальному

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«Сидели, распивали, вспыхнула ссора...» По этому сценарию загублено множество жизней по всему Заполярью. При взгляде на сводки происшествий и последствия алкогольной «бытовухи» просыпается ностальгия по «сухому закону». Очередное подтверждение тому - жуткий случай в Мурманске.

Не так давно в областном центре состоялось судебное слушанье. Решалось, какой приговор получит молодой 31-летний мужчина. Мурманчанин совершил шокирующий поступок - заколол отверткой своего приятеля. Произошло это убийство еще год назад, и «КП» уже рассказывала о нем ранее.

Подробности таковы: молодой мужчина выпивал со знакомым пенсионером в квартире панельной 6-этажки на улице Олега Кошевого. Потом северяне повздорили, парень схватил отвертку и бросился на пожилого приятеля. Позже эксперты найдут 54 ранения, локализованные по всему телу. В том числе, в области головы и глаз.

- В суде осужденный выдвинул доводы, что находился в состоянии необходимой самообороны. И, нанося многочисленые удары отверткой в жизненно-важный органы, не желал причинить смерть потерпевшему. Сторона обвинения опровергла данные доводы осужденного, - сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Ближайшие 11 лет и 6 месяцев убийца проведет в колонии строгого режима. Внушительная цифра близка к максимальному наказанию, которое дается за подобное убийство согласно УК РФ.