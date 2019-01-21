2019-01-21T09:37:58+03:00
Общество

Мурманчане насладились видом кровавой Луны

В день затмения в Заполярье было морозно и безоблачно
Елена МОЛОДЦОВА
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Кровавую Луну хорошо было видно из любой точки города. Фото: Анюта ЗангироваКровавую Луну хорошо было видно из любой точки города. Фото: Анюта Зангирова
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Словно в компенсацию за отмену зрелища первых лучей солнца — напомним, 11 января из-за облачности в столице Заполярья увидеть долгожданный рассвет мурманчанам не удалоськровавая Луна предстала перед мурманчанами во всей своей божественной красе. Трескучий мороз отменил всякий намек на облака.

- Я смог насладиться этим неповторимым зрелищем, ожидая автобуса на остановке. Фаза была не полной, поэтому я видел лишь тонкий месяц, а все остальная ее часть была темной, лишь немного отливая бордовым, - рассказал мурмашинец Андрей Юрченко.

В самом Мурманске жители смогли заснять спутник Земли, оказавшейся на очень близком расстоянии от нашей планеты, как говорится во всей красе.

- Наблюдала с 6:32 до 7:45, зрелище потрясающее. Жаль, камерой телефона не передать! Видимость отличная! Дом у Кольского залива, видно с лоджии просто как на ладони. Супер! - поделилась впечатлениями мурманчанка Лариса Товт.

Это необычное явление хорошо описали в группе «Погода в Мурманске»:

- Полная Луна за полчаса целиком гаснет, в районе часа висит на небе тусклым красно-оранжевым кругом. Многие любят лунное затмение именно за кровавый цвет во время полной фазы. Даже тогда Луна продолжает освещаться. Солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере нашей планеты и и за счет этого частично достигают Луны. Поскольку земная атмосфера наиболее прозрачна для лучей красно-оранжевой части спектра, именно они в большей мере и достигают поверхности Луны при затмении.

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