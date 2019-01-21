2019-01-21T13:41:58+03:00
Общество

В Ловозере поблагодарили сотрудников пожарной части, которые работали на месте взрыва газа

Огнеборцам также помогали добровольцы
Мария ПАШЕНКОВА
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Сотрудники пожарной части-48 от начала до конца провели работы на месте хлопка газа. Фото: vk.com/public173001066Сотрудники пожарной части-48 от начала до конца провели работы на месте хлопка газа. Фото: vk.com/public173001066
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Вчера, 20 января, в Ловозере простились с Юрием Сулентьевым, который погиб 17 числа, когда в одном из гаражей села, принадлежащем "Мурманоблгазу", произошел хлопок газа. Пострадали также двое коллег погибшего. Их госпитализировали с ожогами и переломами.

Сам гараж оказался частично разрушен, на месте сразу после ЧП для ликвидации последствий были задействованы 37 человек и 11 единиц техники. В том числе и сотрудники пожарной части-42, которая находится в самом Ловозере.

- Мне пришлось быть свидетелем спасательной операции, которую от начала до конца провели бойцы пожарной части-42. За самоотверженный труд, мужество и профессионализм выражаю благодарность коллективу, - рассказала глава администрации села Галина Шебут. - Отдельная благодарность добровольцам Юрию Дроздовскому, Виктору и Дмитрию Бараковским, Владимиру Устинову и бригадам "скорой помощи" Ловозерской ЦРБ!

Напомним, по факту произошедшего продолжается расследование уголовного дела по части 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

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