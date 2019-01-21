2019-01-21T11:15:45+03:00
Происшествия

В Мончегорске, Мурмашах и Зверосовхозе из-за мороза отменили занятия в школах

Столбик термометра в этих населенных пунктах опустился ниже отметки в - 30 градусов
Елена МОЛОДЦОВА
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Из-за мороза младшие школьники сидят дома. Фото: novokuznetsk.ruИз-за мороза младшие школьники сидят дома. Фото: novokuznetsk.ru
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Январь - наверное, любимый месяц любого школьника. Мало того, что первые десять дней - каникулы. Так потом морозы стоят. Да такие, что уроки в учебных заведениях приходится отменять.

- Чудес не произошло: в Мурманске температура так и осталась на отметке в - 22 градуса. Массово учебу в городе никто не отменил. На данный момент температура на севере областного центра составляет - 20 градусов, на юге еще холоднее - 24, южная развязка - 29, в аэропорту - 32 градуса, а холоднее всего под Зверосовхозом - 33.3, - сообщает группа «Погода в Мурманске».

Еще один холод полюса, по данным мурманского гидрометцентра, образовался в Мончегорске - там тоже -30. В итоге в заботе о своих учениках занятия отменены для школьников с 1 по 5 классы (включительно) в Мончегорске, Мурмашах и Зверосовхозе. Всем остальным сегодня придется грызть гранит науки.

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