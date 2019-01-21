2019-01-21T10:40:12+03:00
Происшествия

В Мурманске горел дом культурного наследия

На проспекте Ленина, 68 обгорели перекрытия между третьим и четвертым этажами
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманске пожар произошел в доме культурного наследия. Фото: www.google.comВ Мурманске пожар произошел в доме культурного наследия. Фото: www.google.com
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Дом №68 на проспекте Ленина входит в число объектов культурного наследия Мурманска. И, что не удивительно, он оказался в программе фонда капительного ремонта, по которой старым зданиям областного центра возвращали их исторический облик. А также делали безопасными для пешеходов: с фасадов и крыш иногда летят на головы людям бетонные фрагменты и кирпичи.

Но, кажется, ремонтировать надо не только снаружи, но и изнутри. Ведь в таких домах далеко не все в порядке с проводкой, перекрытиями и другими элеметами. Так, 20 января в 17.24 в доме №68 произошел пожар.

- Между третьим и четвертым этажами обгорели междуэтажные перекрытия. На месте работали четыре пожарно-спасательных подразделения в составе 14 человек личного состава и 5 единиц техники. Причины пожара устанавливаются, - сообщили подробности в МЧС по Мурманской области.

Возгорания в центральных домах столицы Заполярья не редкость. Достаточно вспомнить пожар на Володарского, 10, когда без крова остались несколько семей.

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