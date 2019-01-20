В Мурманске женщина пропала после посещения продуктового магазина

СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-20T14:34:37+03:00

Вот уже более 3-х суток о судьбе 48-летней Ольги Юрченко ничего не известно

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Один из жильцов обычной 5-этажки в областном центре привлек к себе внимание интернет-сообщества. К сожалению, это отнюдь не повод для радости, скорее для беспокойства. В мурманском сегменте социальных сетей распространяют объявление о поисках северянки, которая живет в доме №47A по улице Аскольдовцев. Дело в том, что женщина бесследно пропала и вот уже более трех дней не выходит на связь с родственниками.

Фото: vk.com/pso_murmansk

Жительница Мурманска Ольга Юрченко вышла из своей квартиры 17 января, примерно в 17:50. Спустя непродолжительное время 48-летнюю северянку видели в круглосуточном магазине на улице Инженерной, где реализуют алкогольную и продуктовую продукцию. Ольга Владимировна попала на камеру видеонаблюдения. Заметно, как женщина приценивается и ведет диалог с продавцом. После того, как мурманчанка покинула магазин, ее следы теряются.

- Была одета: синий пуховик до колена, белая шапка, белые зимние ботинки, - сообщили приметы в поисково-спасательно отряде волонтеров города Мурманска.

Если у Вас есть сведения о местонахождении пропавшей женщины, пожалуйста, поделитесь ими. Вашего звонка ожидает не только волонтерский отряд (8 951 297 20 33 или 8 953 757 57 48), но и полиция (02, 102, или 8 906 287 14 77).