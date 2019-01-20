Пожарные из Мурманска сняли клип ради Андрея Малахова

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-20T12:56:53+03:00

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Знаменательная дата выпаладает грядущей весной для спасателей Заполярья. Свой столетний юбилей отметят они в апреле 2019 года. Понетное дело, речь идет не о конкретных людях, а о самой организации. Ведь именно тогда, в 1919 году, возникла пожарная служба, которая сегодня носит название «МЧС России по Мурманской области».

Чтобы отпраздновать знаменательную дату подобающим образом, спасатели и пожарные решили пригласить знаменитость на 30 апреля 2019 года. Выбор пал на бывшего жителя Кольского полуострова, а ныне известного шоумена и телеведущего, Андрея Малахова. Сотрудники ведомства сняли клип, где рабочие будни сотрудников МЧС сопровождаются песней собственного сочинения. При этом, за кадром звучит музыка из хита Ирины Аллегровой «Привет, Андрей».

- Лучшим подарком для нас будет поздравление от нашего знаменитого земляка, которым мы искренне гордимся! Простые парни и девушки, которые обеспечивают безопасность населения и территории Кольского полуострова, приглашают Вас на свой профессиональный праздник, - сообщили сотрудники МЧС в подписи к своему клипу, выложенному в «Instagram».

Сейчас видеоролик усердно распространяют по другим социальным сетям, чтобы добиться его максимальной раскрутки и привлечь внимание Андрея Малахова.