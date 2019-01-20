2019-01-20T12:56:53+03:00
Общество

Пожарные из Мурманска сняли клип ради Андрея Малахова

Видеоролик должен привлечь внимание ведущего, чтобы тот посетил профессиональный праздник сотрудников МЧС
Иван ПЕТРОВ
Поделиться:
Слова «Приедь, Андрей» звучат в исполнении целого ряда сотрудников МЧС на фоне видеоряда, где демонстрируются будни пожарных Мурманской области. Фото: www.instagram.com/p/Bs0mKs9gxNI/Слова «Приедь, Андрей» звучат в исполнении целого ряда сотрудников МЧС на фоне видеоряда, где демонстрируются будни пожарных Мурманской области. Фото: www.instagram.com/p/Bs0mKs9gxNI/
Изменить размер текста:

Знаменательная дата выпаладает грядущей весной для спасателей Заполярья. Свой столетний юбилей отметят они в апреле 2019 года. Понетное дело, речь идет не о конкретных людях, а о самой организации. Ведь именно тогда, в 1919 году, возникла пожарная служба, которая сегодня носит название «МЧС России по Мурманской области».

Чтобы отпраздновать знаменательную дату подобающим образом, спасатели и пожарные решили пригласить знаменитость на 30 апреля 2019 года. Выбор пал на бывшего жителя Кольского полуострова, а ныне известного шоумена и телеведущего, Андрея Малахова. Сотрудники ведомства сняли клип, где рабочие будни сотрудников МЧС сопровождаются песней собственного сочинения. При этом, за кадром звучит музыка из хита Ирины Аллегровой «Привет, Андрей».

- Лучшим подарком для нас будет поздравление от нашего знаменитого земляка, которым мы искренне гордимся! Простые парни и девушки, которые обеспечивают безопасность населения и территории Кольского полуострова, приглашают Вас на свой профессиональный праздник, - сообщили сотрудники МЧС в подписи к своему клипу, выложенному в «Instagram».

Сейчас видеоролик усердно распространяют по другим социальным сетям, чтобы добиться его максимальной раскрутки и привлечь внимание Андрея Малахова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске женщина пропала после посещения продуктового магазина
Хозяйка шарпея, которого выбросили на мороз недалеко от Белокаменки, ушла в глухую оборону и отказывается общаться
В Мурманске жестоко расправились с щенком [фото 18+]
Жители Ловозера помогают семье мужчины, который погиб из-за хлопка газа
Пострадавших в Финляндии девочку и женщину из Мурманской области привезли на лечение домой
Заступилась за новенькую: В Кандалакше пятиклассницы избили одноклассницу
Мурманских знатоков можно будет увидеть по телевизору
В Мурманской области на Крещение искупалось 7000 человек
Вопрос со счетчиками в Североморске, которые крутят в 2,5 раза быстрее, будут решать через суд
В Мурмашах летом построят стадион
Луч света в темном царстве: На станции Кола люди ходят по улице с фонариками
В Мурманске мужчина пытался украсть из супермаркета 7 килограммов сырого мяса
В аэропорту «Мурманск» приступили к реконструкции парковки на привокзальной площади
В Мурманске случайно найденная старинная мостовая обзавелась табличкой
Сражающемуся с редкими видом рака Саше Зимину из Мурманска сделали операцию
Житель Ловозера нашел похищенный год назад фотоаппарат, а на его карте памяти оказались снимки вора
Мурманские квнщики выступят перед Александром Масляковым
В Мурманске коллекторы мучают пенсионерку из-за микрокредита
В Мурманске потеряли пони
Из-за негатива в соцсетях Почта России приостановила продажу пива в Мурманске
Подростка, напавшего с кастетом на сверстника в Мурманске, отправили в спецучреждение
Взрыв газа в Ловозере: автоцистерну, ставшую причиной катастрофы, нельзя было держать в гараже
На Крещение в Мурманской области ожидается морозец
В Мурманской области стали потреблять меньше электричества из-за потепления
Следком опубликовал видео с осмотра гаража в Ловозере, где взорвался газ
Поспешили: В Мурманске водители, пытавшиеся проскочить на желтый, устроили страшное ДТП
СКР начал свою проверку по высаженной на мороз девочке в Кировске