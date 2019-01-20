Хозяйка шарпея, которого выбросили на мороз недалеко от Белокаменки, ушла в глухую оборону и отказывается общаться

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-20T11:54:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на одобренный депутатами закон об ответственном обращении с животными, привлечь владелицу шарпея, которого на такси вывезли из Снежногорска и бросили погибать на морозе недалеко от Белокаменки, не получится.

- Местные жители почти сразу написали, чья это собака. Но женщина ушла в глухую оборону: отказывается общаться и перестала отвечать на сообщения в соцсетях абсолютно всем, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало. – Тем временем, малышка Сола – так мы решили ее назвать – потихоньку отходит от шока, привыкает к передержке. Начала немного играть и временного хозяина встречает, виляя хвостом. Сегодня была показана врачу. Общий анализ крови не плохой. Сола часто писает и пьет много воды. УЗИ, к сожалению, сделать не удалось, так как взятие крови стало большим стрессом для нее.

А вот питание шарпея гипоаллергенным кормом влетело зоозащитникам в копеечку. Большой мешок Landor с уткой, который надо приобрести, обойдется в 5600 рублей, да и влажный корм тоже не мешало бы прикупить. В общем, желающие поучаствовать в судьбе бедняги могут перевести посильную сумму на карту Сбербанка 5469 4100 1207 8790, к которой привязан номер телефона 8-964-683-01-30 (владелец Рекало Юлия Валерьевна) с пометкой «Для Солы».