2019-01-20T11:54:48+03:00
Дом. Семья

Хозяйка шарпея, которого выбросили на мороз недалеко от Белокаменки, ушла в глухую оборону и отказывается общаться

Ее собака, которую волонтеры окрестили Сола, постепенно приходит в себя
Елена МОЛОДЦОВА
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В таком состоянии преданный хозяевами шарпей прибился на КПП. Сейчас Сола выглядит уже лучше.В таком состоянии преданный хозяевами шарпей прибился на КПП. Сейчас Сола выглядит уже лучше.
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Несмотря на одобренный депутатами закон об ответственном обращении с животными, привлечь владелицу шарпея, которого на такси вывезли из Снежногорска и бросили погибать на морозе недалеко от Белокаменки, не получится.

- Местные жители почти сразу написали, чья это собака. Но женщина ушла в глухую оборону: отказывается общаться и перестала отвечать на сообщения в соцсетях абсолютно всем, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало. – Тем временем, малышка Сола – так мы решили ее назвать – потихоньку отходит от шока, привыкает к передержке. Начала немного играть и временного хозяина встречает, виляя хвостом. Сегодня была показана врачу. Общий анализ крови не плохой. Сола часто писает и пьет много воды. УЗИ, к сожалению, сделать не удалось, так как взятие крови стало большим стрессом для нее.

А вот питание шарпея гипоаллергенным кормом влетело зоозащитникам в копеечку. Большой мешок Landor с уткой, который надо приобрести, обойдется в 5600 рублей, да и влажный корм тоже не мешало бы прикупить. В общем, желающие поучаствовать в судьбе бедняги могут перевести посильную сумму на карту Сбербанка 5469 4100 1207 8790, к которой привязан номер телефона 8-964-683-01-30 (владелец Рекало Юлия Валерьевна) с пометкой «Для Солы».

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