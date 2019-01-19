2019-01-19T14:14:09+03:00
Общество

Заступилась за новенькую: В Кандалакше пятиклассницы избили одноклассницу

В следственном комитете по Мурманской области уже начали проверку
Елена МОЛОДЦОВА
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Подростки в школах творят то, что осужденным в колониях даже не снилось. Фото: runaruna.ruПодростки в школах творят то, что осужденным в колониях даже не снилось. Фото: runaruna.ru
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Подростковая жестокость продолжает процветать в Заполярье. После того, как в Мурманске сначала избили мальчика-инвалида, а потом переломали ребра пятикласснице, наступило затишье. Но ненадолго. Печальные новости пришли из Кандалакши.

- Днем 18 января после занятий возле школы №2 группа пятиклассников избила свою одноклассницу за то, что она заступилась за новенькую ученицу, которую эта «шайка-лейка» «посылала» учиться в другую школу, только потому, что она им не понравилась. Не понравилось и то, что за нее заступилась одноклассница. За что последняя и была бита... Каждый приложил к ней кто руку, кто ноги... Обеим потом было «рекомендовано» валить в другую школу, а если кому расскажут, то будут бить и дальше, - рассказал об этой страшной истории в соцсетях кандалакшанка Елена Даниленко.

Женщина попросила пользователей выразить свое мнение на этот счет, но в ответ получила разумный совет: снять с пострадавшей побои и обратиться с заявлением в полицию. Однако никуда идти не пришлось. Бдительные следователи сами заметили тревожный пост и начали процессуальную проверку.

- В ближайшее время будут установлены все участники и обстоятельства этого инцидента. Следователи опросят пятиклассников, их родителей и возможных очевидцев. В результате проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям подростков и их родителей по ненадлежащему исполнению обязанностей по воспитанию, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

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