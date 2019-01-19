2019-01-19T15:53:36+03:00
Общество

Пострадавших в Финляндии девочку и женщину из Мурманской области привезли на лечение домой

Обе пассажирки разбившейся машины были госпитализированы в состоянии комы
Мария ПАШЕНКОВА
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Сейчас и Анжелика, и Мария чувствуют себя лучше. Фото: vk.com/club74120182Сейчас и Анжелика, и Мария чувствуют себя лучше. Фото: vk.com/club74120182
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Дома и стены лечат. Хочется верить, что именно так будет с Анжеликой Черемхиной и Марией Идрисовой. Обе жительницы Мурманской области сильно пострадали в аварии 7 января у финской общины Соданкюля.

Напомним, в машине, ехавшей из Заполярья, находилось пять человек. Два - трехлетний Игорь и его крестный папа Александр. Мама Игоря и Анжелики тоже получила травмы, но отказалась от госпитализации, чтобы ухаживать за дочкой.

Девочка получила серьезные травмы головы, и ее в состоянии комы доставили на вертолете в больницу Оулу. Точно так же, как и преподавателя Мурманского педколледжа Марию Идрисову. Женщина тоже сильно пострадал, но быстрее вышла из комы и ей не понадобилась операция. А вот Анжелике буквально заново делали челюсть и ставили пластину в глазницу. После девочка была переведена в реанимацию.

Лечение за границей очень дорогое, и сумма, которая ушла на лечение северянок, уже перевалила за 30 тысяч евро. Страховка такое не покроет, поэтому жители Мурманской области объединились с финнами и собрали для пострадавших деньги.

В последние дни Анжелику и Марию готовили к поездке домой. И эти выходные обе уже будет встречать в Мурманске! До границы их довезли финские службы, после помогали автоволонтеры и наши медики.

Марии госпитализации в России не понадобилась, она будет наблюдаться у невролога в своей поликлинике. А вот Анжелике еще придется побыть в больничных стенах, слишком серьезные у нее травмы. Сейчас девочка находится в областной больнице.

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