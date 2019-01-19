2019-01-19T09:35:15+03:00
Общество

Вопрос со счетчиками в Североморске, которые крутят в 2,5 раза быстрее, будут решать через суд

Экспертиза показала, что оба прибора и управляющей компании, и водоканала могут использоваться
Елена МОЛОДЦОВА
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А пока надзорные органы и служители Фемиды разбираются, у североморцев глаза лезут на лоб от показателей приборов учета.А пока надзорные органы и служители Фемиды разбираются, у североморцев глаза лезут на лоб от показателей приборов учета.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Четыре месяца прошло с тех пор, как в столице Северного флота жильцы вместе с сотрудниками управляющей компании обнаружили общедомовые приборы учета, которые крутили в 2,5 раза быстрее. За это время прошла проверка прокуратуры и ряд экспертиз, а воз, как говорится, и ныне там. Дело с прожорливыми приборами учета не сдвинулась с мертвой точки.

- Было проведено несколько экспертиз, которые установили, что оба счетчика: и тот, что был установлен водоканалом, и тот, что для контроля поставила ООО «СЖКХ», являются достоверными. Оба прибора соответствуют техническим регламентам и могут использоваться. Но какой из них правильнее? На этот вопрос экспертиза не смогла ответить, - рассказывает о результатах проверки помощник прокурора Североморска Ксения Мацюк. – Поскольку, по закону, мы не можем вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимателей, для решения этого вопроса сторонам было рекомендовано обратиться в арбитражный суд.

Как стало известно «КП», управляющая компания незамедлительно последовала этому совету, но пока служители Фемиды только разбираются во всех перипетиях этого дела и еще не высказали свою точку зрения по этому вопросу.

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