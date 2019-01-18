В Мурманске мужчина пытался украсть из супермаркета 7 килограммов сырого мяса

СЕГОДНЯ 16:55 2019-01-18T17:07:29+03:00

Гость из Апатитов положил свою добычу в рюкзак

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Спиртное, шоколад, игрушки... Вот стандартная «мелочевка», которую пытаются стянуть из магазинов самообслуживания. Однако недавнее происшествие в Мурманске совсем не вписывается в эту картину. Житель Заполярья попытался украсть большие куски сырого мяса. Добыча потянула на добрых 7 килограммов.

Вес немаленький - даже поднять такой объем непросто, для этого придется изрядно напрячь мускулы. Примерно столько же, для сравнения, весит системный блок персонального компьютера. Чтобы облегчить переноску мяса, мужчина использовал заплечную сумку.

Северянин приехал из Апатитов в Мурманск и зашел в местный гипермаркет с рюкзаком. В него-то мужчина и сложил специально отобранную им пищевую продукцию, стараясь не привлекать внимания. А затем направился к выходу.

- Его действия заметили сотрудники службы охраны магазина и нажали кнопку тревожной сигнализации. Задержав подозреваемого в краже, сотрудники Росгвардии доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - извещает Росгвардия Мурманской области.

Стоимость похищенного мяса оказалась внушительной, около 3 тысяч рублей, поэтому «административкой» тут уже не отделаться. Мужчине придется ответить по уголовной статье.

Сейчас апатитчанин дожидается суда за кражу по части 1 статьи 158, находясь под подпиской о невыезде.