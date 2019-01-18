В Мурмашах летом построят стадион

СЕГОДНЯ 17:29 2019-01-18T17:29:45+03:00

Проект существует пока только на бумаге, но уже в сентябре его можно будет увидеть воочию. Фото: Администрация Кольского района

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До сезона ремонтов и строек еще полгода, а работа над проектами, которые предстоит реализовать летом, уже кипит. Так, напомним, Мурманскавтодор намерен сделать освещение на улице Привокзальная в Коле. В Мурмашах же и вовсе замахнулись на целый стадион. Пока этим словом принято называть Чуевское поле, в разных концах которого организованы корт для игры в городки и небольшая баскетбольная площадка, а еще на нем стоят видавшие виды футбольные ворота.

Проект преображения стадиона был готов еще в 2016 году, а вот шанс его реализовать появился только сейчас.

- Мы приложили огромные усилия, чтобы капитальный ремонт стадиона в Мурмашах был включен в государственную программу Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта». В феврале станет известно получим ли мы субсидию в 15 миллионов 549 тысяч рублей. Если да, то в марте проведем аукцион по выбору подрядчика, а в апреле приступим к реконструкции, - рассказывает и.о. главы администрации Кольского района Ирина Непеина.

К этой сумме администрация Мурмашей добавит своих 819 тысяч рублей, и к сентябрю превратит пустырь в 9 580 квадратных метров в полноценное футбольное поле с беговой дорожкой, волейбольной и баскетбольной площадками, сектором для прыжков в длину и небольшой трибуной на 35 мест. Также здесь сделают освещение и установят уличные тренажеры. От искусственной травы решили отказаться, а покроют стадион специальной мозаикой, которая гораздо качественнее и практичнее.