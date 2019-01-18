В Мурманске случайно найденная старинная мостовая обзавелась табличкой
Памятник треске, разноцветные гномы, фонтан со светодиодной подсветкой, указатели для деревьев... Все эти сооружения украшают новый центральный сквер. Да, список скудный, но большинство жителей Мурманска все устраивает. Ведь еще каких-то 5 лет назад здесь лежал мусор и деловито расхаживали чайки. А сейчас тут современная прогулочная площадка.
В ходе строительства центрального мурманского сквера, в 2014-м году, рабочие случайно обнаружили старую мостовую. Точеные булыжники смотрелись до того колоритно, что даже жалко было демонтировать брусчатку. В итоге организация «Парки и скверы» решила оставить достопримечательность. Ее закрыли ударопрочным стеклом с подсветкой. А совсем недавно возле мостовой разместили табличку с информацией.
- Многие мурманчане видели участок мостовой, но не понимали, что это такое. Для них, а также для туристов, мы решили поставить эту табличку с пояснениями. Подняв данные из архива, мы узнали, что находилось на этом участке ранее. Отсюда наше предположение, что мостовую построили в 1920-1930-х годах прошлого века, - пояснили «КП» в организации «Мурманские городские парки и скверы».
Со временем информацию на табличке собираются дополнить QR-кодом. Это маленький значок, который, при наведении смартфона, выводит дополнительные данные из интернета. Сейчас делать это бессмысленно, поскольку в сети отсутствуют какие-либо заметки о первой мурманской мостовой.