2019-01-18T15:39:35+03:00
Общество

В Мурманске случайно найденная старинная мостовая обзавелась табличкой

Правда, пока что без QR-кода
Иван ПЕТРОВ
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Фото: Надежда ПархоменкоФото: Надежда Пархоменко
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Памятник треске, разноцветные гномы, фонтан со светодиодной подсветкой, указатели для деревьев... Все эти сооружения украшают новый центральный сквер. Да, список скудный, но большинство жителей Мурманска все устраивает. Ведь еще каких-то 5 лет назад здесь лежал мусор и деловито расхаживали чайки. А сейчас тут современная прогулочная площадка.

В ходе строительства центрального мурманского сквера, в 2014-м году, рабочие случайно обнаружили старую мостовую. Точеные булыжники смотрелись до того колоритно, что даже жалко было демонтировать брусчатку. В итоге организация «Парки и скверы» решила оставить достопримечательность. Ее закрыли ударопрочным стеклом с подсветкой. А совсем недавно возле мостовой разместили табличку с информацией.

- Многие мурманчане видели участок мостовой, но не понимали, что это такое. Для них, а также для туристов, мы решили поставить эту табличку с пояснениями. Подняв данные из архива, мы узнали, что находилось на этом участке ранее. Отсюда наше предположение, что мостовую построили в 1920-1930-х годах прошлого века, - пояснили «КП» в организации «Мурманские городские парки и скверы».

Со временем информацию на табличке собираются дополнить QR-кодом. Это маленький значок, который, при наведении смартфона, выводит дополнительные данные из интернета. Сейчас делать это бессмысленно, поскольку в сети отсутствуют какие-либо заметки о первой мурманской мостовой.

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