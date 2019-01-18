2019-01-18T16:59:25+03:00
Общество

Луч света в темном царстве: На станции Кола люди ходят по улице с фонариками

В Мурманскавтодоре пообещали осветить улицу Привокзальную летом
Елена МОЛОДЦОВА
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Освещение на станции сделают. А как быть с тротуарами?Освещение на станции сделают. А как быть с тротуарами?Фото: Людмила ШЕКА
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Станцию Кола от сияющего огнями областного центра отделяет меньше километра, а такое ощущение, что пара веков.

- Освещения, как и тротуаров на улице Привокзальная, которая ведет в центральную часть города и Мурманск, вообще нет. На некоторых участках на нее падает свет от прожекторов железной дороги и предприятий. Столбы стоят с обрезанными проводами. Мы уже ходили на прием к министру транспорта Мурманской области, обращались в Мурманскавтодор и даже письмо с подписями 200 жителей отправляли президенту. А толку? - рассказывает жительница Колы Надежда Соловьева.

А ведь на станции живет больше тысячи человек, которые периодически ходят в саму Колу пешком, вооружившись фонариками - в 15-минутах ходьбы находятся все социально значимые учреждения.

- Проектные работы на обустройство наружного освещения автодороги "Кола-Мурмаши" с подъездами от 0 до 2 километра проведены. На его реализацию необходимо потратить больше 13 миллионов рублей. Сейчас мы запрашиваем финансирование. И, если подрядчик не подведет, то летом эти работы будут выполнены, - рассказывает первый заместитель начальника Мурманскавтодора Андрей Шварцкопф.

Правда, в проекте, который будет воплощен в жизнь через полгода, речь идет только об освещении, а вот обустройства тротуаров он не предусматривает. И пока на этот счет в ведомстве не готовы давать комментарий.

Значит, что с осени жители станции Колы будут по-прежнему ходить в поликлинику и школу по обочине дороги только уже освещенной.

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