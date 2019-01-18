Сражающемуся с редкими видом рака Саше Зимину из Мурманска сделали операцию

СЕГОДНЯ 15:18 2019-01-18T15:18:01+03:00

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Операция нужна срочно, но сделать ее нельзя. В такой непростой ситуации оказался 6-летний Саша Зимин из Мурманска. Ведь его анализы были плохими, а это большой риск.

Напомним, летом прошлого года мальчику поставили страшный дигноз - рабдомиосаркома с метастазами в лимфоузлы. Это редкий и очень опасный вид рака. Сашу увезли по квоте лечить в Москву. Одну операцию по удалению опухоли сделали почти сразу, но обследование в Санкт-Петербурге показало, что в одном из лимфоузлов есть новообразование. И удалять его надо срочно. Вот только анализы не позволяли положить мальчика на операционный стол.

К счастью, состояние Саши в последние дни улучшилось, и из столицы перед Крещением пришла хорошая новость.

- Дорогие наши друзья,- написала на личной странице в "ВКонтакте" мама мальчика Елена Зимина. - У нас прошла операция. Сашенька восстанавливается! Он мой большой маленький герой! Спасибо вам огромное за вашу поддержку и теплые слова.

Накануне хирургического вмешательства к мальчику пришел батюшка, который пожелал пациенту скорейшего выздоравления.

Новости о состоянии сына Елена может публиковать только у себя на странице и в "Инстаграме", ведь группу поддержки Саши администрация в "ВКонтакте" заблокировала из-за сборов денег на лечение.