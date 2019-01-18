В Мурманске коллекторы мучают пенсионерку из-за микрокредита

СЕГОДНЯ 13:42 2019-01-18T14:14:15+03:00

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По всему областному центру, словно грибы после дождя, расплодились офисы микрокредитных организаций. Большинство северян просто проходят мимо с опаской, при условии, что у них есть деньги на жизнь. Но каждый из нас рискует оказаться «на мели», а если друзья не дают в долг, остается только идти на поклон к микрофинансовым «вампирам».

В такой ситуации оказалась пенсионерка из Мурманска. Женщине срочно понадобилось несколько тысяч рублей, и северянка обратилась к микрокредитчикам. Однако вернуть вовремя деньги не удалось, в результате чего набежали чудовищные проценты. Теперь с мурманчанки требуют свыше сотни тысяч рублей. При этом коллекторы систематически оставляют мрачные послания на стенах ее подъезда.

- Полиция проводит проверку по факту угроз, поступающих пенсионерке. Сама гражданка в органы внутренних дел не обращалась, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Выбиватели долгов не ограничились письменными угрозами в адрес пожилой женщины. Они уже причинили ей целый ряд мелких пакостей. В частности, сломали дверной замок. Меж тем, мурманские судебные приставы сомневаются, что в этой истории замешаны коллекторы. В Заполярье нет подобных официально зарегестрированных организаций.

Не исключено, что женщину мучают некие полукриминальные лица, перекупившие ее долг у микрофинансовой организации. Кстати, помимо микрокредитов на пенсионерке висит долг по кварплате в 70 тысяч рублей.