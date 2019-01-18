В Мурманске потеряли пони

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-18T13:26:17+03:00

Буквально на полчаса пони решил себя почувствовать вольным скакуном и отправился на прогулки без всадника и сбруи. Фото: Конный двор "Мустанг"

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Кого только в нашем славном городе не теряли. То и дело мурманчане просят в соцсетях помочь им с поиском сбежавших из родного дома змей, бельчат, лис, а летом северянам приходилось даже игуану искать. На это раз своих владельцев заставил беспокоиться … пони.

- В полдень проезжала по улице Фестивальной, и около судоверфи заметила белого пони. Лошадка бродила одна, а человека рядом, как не всматривалась, не заметила. Может потерял кто, - сообщила о необычной находке в соцсетях Юлия Бачинская.

Кстати, никакой сбруи на лошадке очевидцы не обнаружили. Недалеко от места находки расположены сразу две конюшни. В одной из них «КП» сразу сказали, что никого не теряли, и можно не сомневаться, хозяева скоро найдут беглеца. Так оно и получилось.

- Пони мы уже нашли и забрали. Спасибо за беспокойство! - сообщили на конном дворе «Мустанг».

А вот обстоятельства, при которых белоснежная лошадка, сбежала, администратор рассказать отказалась. Но главное - что животное дома и его безопасности ничего не угрожает.