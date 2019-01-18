Из-за негатива в соцсетях Почта России приостановила продажу пива в Мурманске

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-18T12:56:03+03:00

Ранее Марина Ковтун заявила, что обратилась к главе Минздрава Веронике Скворцовой и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с инициативой о продаже лекарств вместо пива в почтовых отделениях. Фото: Архив "КП"

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В Министерстве здравоохранения России не поддержали идею губернатора Мурманской области о продаже лекарств в почтовых отделениях. Зато там не против того, чтобы препараты доставлялись в отдаленные поселки и села почтовыми отправлениями.

– Продажа на почте – нет, использование услуг по доставке – да, эту идею мы готовы поддержать, – сообщила ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования медизделий Минздрава Елена Максимкина.

Шумиха вокруг мурманского филиала Почты России началась после того как в 40 отделениях региона стали продавать пиво. Этот факт очень возмутил местных жителей и в пресс-службе почты решили объяснить свое решение, рассказав, что продажа будет способствовать росту рентабельности и поможет оградить северян от употребления суррогата.

Однако подобный комментарий только увеличил негодование, из-за чего Почта России решила отказаться от продажи пива в городе.

– Пока продажа приостановлена только в Мурманске – это 4 отделения, в связи с негативом в социальных сетях и широким обсуждением в СМИ, – объяснила «КП» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова.