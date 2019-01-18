Из-за негатива в соцсетях Почта России приостановила продажу пива в Мурманске
В Министерстве здравоохранения России не поддержали идею губернатора Мурманской области о продаже лекарств в почтовых отделениях. Зато там не против того, чтобы препараты доставлялись в отдаленные поселки и села почтовыми отправлениями.
– Продажа на почте – нет, использование услуг по доставке – да, эту идею мы готовы поддержать, – сообщила ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования медизделий Минздрава Елена Максимкина.
Шумиха вокруг мурманского филиала Почты России началась после того как в 40 отделениях региона стали продавать пиво. Этот факт очень возмутил местных жителей и в пресс-службе почты решили объяснить свое решение, рассказав, что продажа будет способствовать росту рентабельности и поможет оградить северян от употребления суррогата.
Однако подобный комментарий только увеличил негодование, из-за чего Почта России решила отказаться от продажи пива в городе.
– Пока продажа приостановлена только в Мурманске – это 4 отделения, в связи с негативом в социальных сетях и широким обсуждением в СМИ, – объяснила «КП» главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Мурманской области Олеся Голушкова.