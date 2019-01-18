Подростка, напавшего с кастетом на сверстника в Мурманске, отправили в спецучреждение

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-18T13:07:42+03:00

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3 тысячи рублей, которыми удалось разжиться 13-летнему мурманчанину, обернулись для него поездкой в спецучреждение в Мончегорск. Напомним, подросток вместе со своими подельниками напал на мальчика на детской площадке, и угрожая кастетом отобрал у него банковскую карту. После удачного разбоя юные бандиты отправились в ближайший магазин, где и потратили весь лимит - 3 тысячи рублей. А вот в следственном комитете в возбуждение уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой» отказали из-за юного возраста фигурантов. Прокуратура тоже озаботилась поведением школьников и начала свою проверку.

- Уже будучи стоящим на учете за кражи мальчик совершил разбойное нападение. Меры воспитательного воздействия положительных результатов не приносят. Для защиты жизни и здоровья, корректировки поведения и предупреждения совершения повторных общественно-опасных деяний, а также для разобщения группы несовершеннолетних антиобщественной направленности было решено отправить подростка в спецучреждение, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

С мнением правоохранительных органов согласились сотрудники Ленинского районного суда. Ближайший месяц он проведет в спецучреждение в Мончегорске.