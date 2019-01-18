В Мурманской области стали потреблять меньше электричества из-за потепления

СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-18T11:20:51+03:00

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Заполярье славится излишками тока. Вырабатывают его у нас так много, что некоторую часть даже экспортируют за границу. Однако недавнее исследование преподнесло неожиданный результат. Оказывается, электричества в Заполярье стали потреблять меньше. Хотя и ненамного. Об этом свидетельствуют данные за 2018 год.

- Выработка электроэнергии по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 0,8% и составила 17 285 миллиона киловатт часов. В декабре 2018 года объем потребления электроэнергии оказался на 3,5% меньше показателя декабря 2017 года, - сообщает оператор единой энергетической системы.

По данным за все 12 месяцев снижение потребления составило 1,9%. Небезынтересна причина, по которой наблюдается подобное снижение. Как оказалось, все дело в... потеплении. Среднегодовая температура минувшего года оказалась на несколько градусов выше, чем позапрошлого.

В связи с такими позитивными климатическими изменениями жители Мурманской области (и особенно, различные предприятия) утеплялись с помощью электрических обогревателей не слишком интенсивно.