Поспешили: В Мурманске водители, пытавшиеся проскочить на желтый, устроили страшное ДТП

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-18T10:18:41+03:00

LADA Приора решила повернуть, не дожидаясь ни своей очереди, ни разрешающего сигнала светофора. Фото: Мурманск ДТП ЧП

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Смятые чудовищной силой машины, разбросанные по проезжей части, спецслужбы, спешащие с мигалками и сиренами, на помощь... Нет, это не кадры из боевика, а конец рабочего дня в столице Заполярья. На проспекте Кольском недалеко от остановки «улица Шевченко» в 16:10 17 января произошла страшная авария.

- LADA Приора стояла второй в очереди желающих повернуть налево в сторону гипермаркета «Лента», но проехать на зеленый сигнал светофора не успевала. Водитель решил развернуться на мигающий желтый, несмотря на стоящий перед ним автомобиль. В это время ВАЗ-2110, ехавший со стороны Колы, хотел проскочить перекресток и никак не ожидал, что перед ним выедет Приора. Я знаю, водителя «десятки» лично - он не гонщик, - рассказывает подробности аварии Заур Гасанов.

От обеих машин мало, что осталось. Водителям повезло, чего нельзя сказать об их пассажирках.

- В результате аварии травмы получили три человека. 40-летнюю пассажирку LADA Приора и 43-летнюю пассажирку ВАЗ-2110 увезли в больницу. Еще одну 41-летнюю пассажирку «десятки» медики обслужили амбулаторно, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Пользователи соцсетей уверены, что перекресток, на котором произошла авария, уже как четыре года сложен для проезда.

- Здесь давно пора разграничить движение транспорта: элементарно установить стрелки на светофор, как это сделано на следующем перекрестке с улицей Беринга. После этого в разы бы сократилось число аварий. Ау, ГИБДД, хватит спать! - выразил свое мнение Сергей Сухин.