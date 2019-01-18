На Крещение в Мурманской области ожидается морозец

СЕГОДНЯ 11:34 2019-01-18T11:41:28+03:00

Зато не будет снега и сильного ветра

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"Вот и пришли Крещенские морозы!" - восклицали многие северяне на этой неделе, когда увидели, что столбик термометра уверенно ползет за отметку в -25 градусов. Впрочем, особого холода не было: в регионе быстро потеплело.

А вот какая погода будет на сам православный праздник?

- На Крещение мы ожидаем морозную погоду. В ночь с 18 на 19 января и днем 19 января ожидается от -14 до -17 градусов, без осадков, ветер юго-западный 1-5 метров в секунду, - рассказала "КП" главный синоптик мурманского гидрометцентра Наталья Алдарова.

Напомним, что в Мурманске Крещение пройдет традиционно. Как подготовиться к нему, рассказали наши "моржи" и Роспотребнадзор региона. А вот некоторым другим городам не повезло. В ЗАТО Александровск (а это Полярный, Гаджиево и Снежногорск), купание в иорданях отменили в последний момент. В Кандалакше и Ловозеро заранее. Во всех этих муниципалитетах толщина льда маленькая, выходить на него опасно.