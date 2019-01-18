СКР начал свою проверку по высаженной на мороз девочке в Кировске

СЕГОДНЯ 09:08 2019-01-18T09:08:18+03:00

По словам местных жителей, если стоишь один на остановке "Улица Олимпийская", не по себе становится даже взрослым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Неоднозначная ситуация, которая произошла в городе у подножья Хибин, взбудоражила не только правоохранительные органы, но и пользователей соцсетей. Напомним, 15 января в Кировск 7-летняя девочка села в автобус №104, идущий до ее дома, что в микрорайоне Кукисвумчорр, а оказалось, что едет он по маршруту №108. Ребенка высадили на конечной остановке «Улица Олимпийская», где они провел 40 минут на морозе, пытаясь уехать домой. В прокуратуре Кировска начали проверку по данному факту и пока ищут свидетелей. Свою проверку инициировали и следственный комитет.

- Предварительно установлено, что здоровью ребенка ничего не угрожает. После того, как будут установлены все участники инцидента, детально восстановлена картина и выяснены причины произошедшего, наши сотрудники примут процессуальное решение, - отметила и.о. старшего помощника руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

А пока идут проверки, в соцсетях разгораются жаркие дискуссии по этому поводу. Пользователи уверяют, что автобус №104 идет через улицу Олимпийскую и никакой проблемы пересесть на него не было. Единственное, что можно инкриминировать кондуктору, а заодно и пассажирам общественного транспорта равнодушие к чужому ребенку. Вполне можно было успокоить девочку и помочь сориентироваться в незнакомом районе. Досталось от скорых на расправу пользователей и родителям маленькой северянки, мол, не рановато ли их чудо совершает самостоятельные поездки по городу.