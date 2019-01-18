2019-01-18T09:08:18+03:00
Общество

СКР начал свою проверку по высаженной на мороз девочке в Кировске

Следователи уже убедились, что здоровью ребенка ничего не угрожает
Елена МОЛОДЦОВА
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По словам местных жителей, если стоишь один на остановке "Улица Олимпийская", не по себе становится даже взрослым.По словам местных жителей, если стоишь один на остановке "Улица Олимпийская", не по себе становится даже взрослым.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Неоднозначная ситуация, которая произошла в городе у подножья Хибин, взбудоражила не только правоохранительные органы, но и пользователей соцсетей. Напомним, 15 января в Кировск 7-летняя девочка села в автобус №104, идущий до ее дома, что в микрорайоне Кукисвумчорр, а оказалось, что едет он по маршруту №108. Ребенка высадили на конечной остановке «Улица Олимпийская», где они провел 40 минут на морозе, пытаясь уехать домой. В прокуратуре Кировска начали проверку по данному факту и пока ищут свидетелей. Свою проверку инициировали и следственный комитет.

- Предварительно установлено, что здоровью ребенка ничего не угрожает. После того, как будут установлены все участники инцидента, детально восстановлена картина и выяснены причины произошедшего, наши сотрудники примут процессуальное решение, - отметила и.о. старшего помощника руководителя следственного комитета по Мурманской области Анна Мысова.

А пока идут проверки, в соцсетях разгораются жаркие дискуссии по этому поводу. Пользователи уверяют, что автобус №104 идет через улицу Олимпийскую и никакой проблемы пересесть на него не было. Единственное, что можно инкриминировать кондуктору, а заодно и пассажирам общественного транспорта равнодушие к чужому ребенку. Вполне можно было успокоить девочку и помочь сориентироваться в незнакомом районе. Досталось от скорых на расправу пользователей и родителям маленькой северянки, мол, не рановато ли их чудо совершает самостоятельные поездки по городу.

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