2019-01-17T18:06:24+03:00
Общество

Спецслужбы выезжали в центр Мурманска из-за елки

Во время прогулки прохожей показалось, что праздничная инсталляция дымится, и женщина позвонила «112»
Иван ПЕТРОВ
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Пожарный автомобиль неплохо смотрится под главной мурманской елкой.Пожарный автомобиль неплохо смотрится под главной мурманской елкой.Фото: Екатерина КОНОТОП
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Каждый из нас в детстве хотел найти красивую игрушку под новогодним деревом. Например, большую автомобильную модельку. Жители Мурманска, побывавшие в центре города сегодня вечером, наверняка вспомнили былую мечту. 17 января в районе 17:00 под главной городской елкой стояла... красная пожарная машина. Настоящая, полноразмерная, а не какая-то там игрушечная бутафория.

Сотрудники спецслужбы не зря прибыли на площадь Пять углов. Около 17:00 на телефон «112» поступил тревожный вызов от некой девушки, так и оставшейся неизвестной.

- Звонившая сообщила, что ей показалось, будто елка дымится. На место прибыли сотрудники пожарной части ПСЧ-1. При осмотре территории не было выявлено какого-либо возгорания. Вызов оказался ложным, - пояснили «КП» в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

К счастью, с новогодней инсталляцией все в полном порядке. А вот про домашние елки северян такого не скажешь. За период праздничных каникул отмечено сразу несколько случаев, когда праздничное дерево загоралось в квартирах у мурманчан.

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