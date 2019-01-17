2019-01-17T17:55:36+03:00
Общество

«Живая классика» запускает серию бесплатных образовательных вебинаров для жителей Мурманской области

В течение месяца пройдут 20 вебинаров о современной литературе, подростковом выборе и сценическом искусстве
Анна СТЕПАНОВА
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Вебинары прошлого года вы можете увидеть в официальной группе конкурса юных чтецов.Вебинары прошлого года вы можете увидеть в официальной группе конкурса юных чтецов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Фонд «Живая классика» при поддержке группы компаний «Просвещение» запускает серию онлайн лекций и мастер-классов для педагогов, родителей и подростков. 20 спикеров, в числе которых литературные критики, библиографы, актеры, журналисты и писатели расскажут будущим участникам конкурса юных чтецов об основных тенденциях в современной подростковой литературе.

Фото: фонд «Живая классика».

Фото: фонд «Живая классика».

Как ориентироваться в изобилии современных текстов, есть ли свой почерк у новых авторов? Что войдет в классику из современной подростковой литературы?

В серии лекций специалисты попробуют ответить на эти вопросы, а актеры и преподаватели ГИТИСа дадут практические советы по декламации прозаических текстов.

Фото: фонд «Живая классика».

Фото: фонд «Живая классика».

– Существует множество конкурсов, к которым не нужно готовиться. Просто приходишь и показываешь то, что умеешь. «Живая классика» не такой конкурс, – рассказывает президент фонда Марина Смирнова. – Здесь нужна настоящая работа. Задача в том, чтобы ребенок чему-то научился за время участия в проекте, а знания и навыки не даются легко. Серия вебинаров – образовательный курс, одна из задач которого – подготовиться к конкурсу. Но это лишь одна из задач. Вебинары будут полезны совершенно всем школьникам, их родителям и учителям литературы, потому что они помогут приобрести навыки публичного выступления, сориентироваться в подростковой литературе. И главное - все это совершенно бесплатно.

Фото: фонд «Живая классика».

Фото: фонд «Живая классика».

Онлайн общение с профессиональными литераторами и исследователями поможет найти необходимые критерии в выборе книги не только для участия в конкурсе, но и для своего личного чтения. Во время вебинаров можно будет задать вопрос или оставить пожелания по темам будущих лекций.

Полное расписание вебинаров разместят на сайте youngreaders.ru и в группах конкурса чтецов «Живая классика» в социальных сетях.

Напомним, зарегистрироваться на конкурс чтецов можно до 1 февраля.

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