Мурманские зоозащитники попросили Госдуму отменить ЦВСЖ
Тому, что депутаты, наконец, признали право четвероногих друзей на ответственное обращение, зоозащитники аплодировали стоя. Для того, чтобы новый закон заработал, необходимо создать 13 нормативных актов. К слову, такие документы обычно готовятся параллельно с чтениями закона, но в данном случае за них даже никто и не брался. Теперь это делается в ускоренном порядке и с привлечением зоозащитников со всех регионов. На днях в Госдуме прошел круглый стол по этому вопросу. Заполярье на нем представляли руководители Мончегорского и Североморского приютов для бездомных животных Елена Дебеляк и Ирина Горкавцева.
- Мы подготовили и передали Владимиру Бурматову, председателю комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, свои предложения, состоящие из 9 пунктов: регулирование численности животных, ответственном содержании, чипировании, обязательной организации приютов, создании нормативов для клеток для перевозки животных в спецтранспорте службы отлова, содержании и отлове щенков, их вакцинации от инфекций в приютах и отмене центров временного содержания животных (ЦВСЖ — Ред.). Кроме того, мы просим о разделении госконтрактов на три сферы: отлов, стерилизацию с вакцинацией и содержание, а также о финансовой поддержке для некоммерческих зоозащитных организаций, - рассказывает Елена Дебеляк.
В марте зоозащтники снова соберутся в Москве, чтобы внести последние корректировки в готовящиеся акты. Новый закон об ответственном обращении с животными начнет работать уже в июне — июле.