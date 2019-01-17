Мурманские зоозащитники попросили Госдуму отменить ЦВСЖ

СЕГОДНЯ 16:22 2019-01-17T17:11:04+03:00

Это и еще восемь предложений северяне передали Владимиру Бурматову на круглом столе, посвященному 13 нормативным актам, которые дополнят новый закон об ответственном обращении с животным

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Тому, что депутаты, наконец, признали право четвероногих друзей на ответственное обращение, зоозащитники аплодировали стоя. Для того, чтобы новый закон заработал, необходимо создать 13 нормативных актов. К слову, такие документы обычно готовятся параллельно с чтениями закона, но в данном случае за них даже никто и не брался. Теперь это делается в ускоренном порядке и с привлечением зоозащитников со всех регионов. На днях в Госдуме прошел круглый стол по этому вопросу. Заполярье на нем представляли руководители Мончегорского и Североморского приютов для бездомных животных Елена Дебеляк и Ирина Горкавцева.

- Мы подготовили и передали Владимиру Бурматову, председателю комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, свои предложения, состоящие из 9 пунктов: регулирование численности животных, ответственном содержании, чипировании, обязательной организации приютов, создании нормативов для клеток для перевозки животных в спецтранспорте службы отлова, содержании и отлове щенков, их вакцинации от инфекций в приютах и отмене центров временного содержания животных (ЦВСЖ — Ред.). Кроме того, мы просим о разделении госконтрактов на три сферы: отлов, стерилизацию с вакцинацией и содержание, а также о финансовой поддержке для некоммерческих зоозащитных организаций, - рассказывает Елена Дебеляк.

В марте зоозащтники снова соберутся в Москве, чтобы внести последние корректировки в готовящиеся акты. Новый закон об ответственном обращении с животными начнет работать уже в июне — июле.