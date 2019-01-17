Из Мурманска отменили сразу два рейса в Москву и Череповец

СЕГОДНЯ 15:45 2019-01-17T16:07:39+03:00

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Несмотря на то, что в столице Заполярья погода временно решила не капризничать и обойтись пока без сильных туманов и снегопадов, в расписании главной воздушной гавани Мурманской области все же произошли некоторые сбои. Согласно онлайн-табло аэропорта, два рейса сегодня, 17 января, отменены и один задерживается.

- Авиакомпания «Северсталь» приняло решение об отмене рейса Д2-52 из Череповца в Мурманск и обратно в связи с низкой загрузкой борта. А «Аэрофлот» из-за прогнозируемых метеоусловий отменил рейс из московского аэропорта «Шереметьево» и обратно - самолет должен был вылететь от нас в 21.40. Вероятно, воздушная гавань ввела ограничения на вылет и прием судов, - рассказал «КП» источник в аэропорту «Мурманск».

Второй рейс этой авиакомпании в «Шереметьево» задерживается по неихвестным причинам до 17:05 - погода и в Москве, и в Мурманске отличная. Тем не менее, пассажирам стоит принять во внимания эту информацию.