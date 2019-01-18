2019-01-18T14:44:36+03:00
Общество

Житель Ловозера нашел похищенный год назад фотоаппарат, а на его карте памяти оказались снимки вора

Техника несколько месяцев пролежала у воды
Мария ПАШЕНКОВА
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Карта памяти пропавшего фотоаппарата оказалась жива - в объектив попал мужчина, которого подозревают в похищении техники. Фото: Роман ЯковлевКарта памяти пропавшего фотоаппарата оказалась жива - в объектив попал мужчина, которого подозревают в похищении техники. Фото: Роман Яковлев
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Очень редко украденные вещи возвращаются к хозяевам. Но в Ловозере произошла история, больше похожая на анекдот.

Житель села Роман Яковлен увлекается светописью и купил старый фотоаппарат Canon - чтобы можно было оставлять его в лесу на сутки и снимать красоту полярного дня. Друг Романа перепрошил технику так, чтобы она могла работать от внешнего источника питания.

- И вот очередная съемка, - рассказывает герой нашей истории. - Решил снимать на озере. Кадр выбрал, чтобы горы попали. Комаров и мошки было нещадно много. Мне пришлось раздеться, залезть в кусты в воде, установить там штатив и фотоаппарат. Аккумулятор был спрятан на берегу. С берега не просматривалось ничего. Установил, нажал кнопку и поехал домой. Через сутки примчал обратно. Нашел лишь аккумулятор и штатив.

Мужчина опубликовал сообщение в одной из групп в "ВКонтакте" с просьбой помочь найти вора. Написал, что на фотоаппарате стояла фотоловушка. Может, злоумышленник испугается и вернет чужое? Но селяне могли лишь посочувствовать потере. Кто ж найдет того, кто украл в лесу?

Прошел год и... фотоапарат нашелся! Жители Ловозера гуляли по берегу обмельчавшего от жары озера и увидели торчащую из песка технику.

- Он валялся пару месяцев, я думал, карта памяти мертва. Но нет! Мало того, похититель действительно попал в объектив! - продолжает рассказ ловозерец.

На снимках действительно можно рассмотреть рыбака, который мог совершить злодеяние. На свой странице Роман предложил мужчине связаться с ним и возместить стоимость фотоаппарата. Но пока отклика не было.

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