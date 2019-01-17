2019-01-17T16:58:13+03:00
Общество

Губернатор Мурманской области предложила продавать на почте вместо пива лекарства

Марина Ковтун подготовила соответствующее обращение к главе минздрава Веронике Скворцовой и гендиректору Почты России Николаю Подгузову [видео]
Анна СТЕПАНОВА
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Почта проанализирует возможность продажи лекарств. Фото: Дмитрий Серебряков.Почта проанализирует возможность продажи лекарств. Фото: Дмитрий Серебряков.Фото: ТАСС
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Вслед за пивом Почта России может начать продавать лекарства. Все началось с комментария губернатора Мурманской области, который она опубликовала на своей странице в социальной сети.

Марина Ковтун высказалась в Instagram по поводу того, что в 40 отделениях почтовой связи региона на продажу выставили алкоголь.

– Узнала, что в отделениях теперь продают пиво, и эту новость обсуждает вся страна. В комментариях люди пишут, что лучше бы продавали лекарства. С этим мнением я абсолютно согласна, – сказала глава Заполярья.

В мурманском филиале Почты России объяснили, продажа слабоалкогольного напитка помогает решить проблему рентабельности и оградить северян от употребления суррогата.

Чтобы инициативу о продаже лекарств заметили на федеральном уровне, Марина Ковтун подготовила обращение к главе минздрава Веронике Скворцовой и генеральному директору Почты России Николаю Подгузову с просьбой поддержать идею.

– Во многих населенных пунктах Мурманской области, особенно отдаленных, не хватает аптек и это действительно острая проблема. Ее можно было бы решить с помощью почты, – объясняет губернатор.

На Почте России пообещали проанализировать такую возможность.

Напомним, депутат Госдумы Геннадий Онищенко также высказался негативно относительно новости о продаже пива, подчеркнув, что помимо лицензии на реализацию у руководства Почты должны быть моральные принципы. Именно он в 2000-х потребовал усилить госконтроль за производством и рекламой пива, являясь на тот момент главным санитарным врачом.

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Губернатор Мурманской области комментирует в Instagram продажу пива в отделениях Почты России
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