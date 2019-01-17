Губернатор Мурманской области предложила продавать на почте вместо пива лекарства
Вслед за пивом Почта России может начать продавать лекарства. Все началось с комментария губернатора Мурманской области, который она опубликовала на своей странице в социальной сети.
Марина Ковтун высказалась в Instagram по поводу того, что в 40 отделениях почтовой связи региона на продажу выставили алкоголь.
– Узнала, что в отделениях теперь продают пиво, и эту новость обсуждает вся страна. В комментариях люди пишут, что лучше бы продавали лекарства. С этим мнением я абсолютно согласна, – сказала глава Заполярья.
В мурманском филиале Почты России объяснили, продажа слабоалкогольного напитка помогает решить проблему рентабельности и оградить северян от употребления суррогата.
Чтобы инициативу о продаже лекарств заметили на федеральном уровне, Марина Ковтун подготовила обращение к главе минздрава Веронике Скворцовой и генеральному директору Почты России Николаю Подгузову с просьбой поддержать идею.
– Во многих населенных пунктах Мурманской области, особенно отдаленных, не хватает аптек и это действительно острая проблема. Ее можно было бы решить с помощью почты, – объясняет губернатор.
На Почте России пообещали проанализировать такую возможность.
Напомним, депутат Госдумы Геннадий Онищенко также высказался негативно относительно новости о продаже пива, подчеркнув, что помимо лицензии на реализацию у руководства Почты должны быть моральные принципы. Именно он в 2000-х потребовал усилить госконтроль за производством и рекламой пива, являясь на тот момент главным санитарным врачом.