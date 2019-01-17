2019-01-17T19:20:28+03:00
Общество

Исследование о коррупции: в Мурманской области взятка теряет популярность

Соцопрос показал, кто в Заполярье больше всего «берет на лапу» и почему это происходит
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области коррупция постепенно становится «немодной». Но до того момента, когда взятка станет постыдным делом, нам еще далеко...В Мурманской области коррупция постепенно становится «немодной». Но до того момента, когда взятка станет постыдным делом, нам еще далеко...Фото: Иван МАКЕЕВ
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Непьющий, хорошо образованный, умный многодетный отец. Думаете, это положительный герой «мыльной оперы»? А вот и нет. Это портрет среднего взяточника. К такому выводу пришли федеральные социологи в декабре 2018 года.

Недавно в Мурманской области тоже провели исследование о коррупции. Опрос населения показал неожиданные результаты. По мнению мурманчан, лидерство в списке самых взяточных профессий занимают врачи. На втором месте (с большим отрывом) оказались сотрудники ГИБДД. А на третьем расположились преподаватели.

Зато за минувшие 2 года повысился уровень доверия мелкого и среднего бизнеса к государственным структурам. И хотя этот рост составил всего лишь 3%, авторы опроса видят в этом светлый момент. Значит, антикоррупционная политика государства действует. Более того, популярность взятки как средства решения проблемы упала на 7%.

И все-таки в Заполярье продолжают «брать на лапу». В чем причина? На этот вопрос северяне ответили мудро.

- Наибольшее количество голосов получили: личные качества чиновников (жадность, аморальность, безответственность) - 60,8%, а также клановость представителей власти, их зависимость друг от друга, круговая порука - 53,8%, - сообщает министерство юстиции Мурманской области.

Кроме того, досталось полицейским и судьям, за потворство. В общем, с чиновниками нужно держать ухо востро! Только так, по мнению респондентов, удастся победить коррупцию: строгий контроль и постоянные проверки. Плюс разоблачительные материалы со стороны СМИ.

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