Исследование о коррупции: в Мурманской области взятка теряет популярность

СЕГОДНЯ 19:20 2019-01-17T19:20:28+03:00

В Мурманской области коррупция постепенно становится «немодной». Но до того момента, когда взятка станет постыдным делом, нам еще далеко... Фото: Иван МАКЕЕВ

Соцопрос показал, кто в Заполярье больше всего «берет на лапу» и почему это происходит

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Непьющий, хорошо образованный, умный многодетный отец. Думаете, это положительный герой «мыльной оперы»? А вот и нет. Это портрет среднего взяточника. К такому выводу пришли федеральные социологи в декабре 2018 года.

Недавно в Мурманской области тоже провели исследование о коррупции. Опрос населения показал неожиданные результаты. По мнению мурманчан, лидерство в списке самых взяточных профессий занимают врачи. На втором месте (с большим отрывом) оказались сотрудники ГИБДД. А на третьем расположились преподаватели.

Зато за минувшие 2 года повысился уровень доверия мелкого и среднего бизнеса к государственным структурам. И хотя этот рост составил всего лишь 3%, авторы опроса видят в этом светлый момент. Значит, антикоррупционная политика государства действует. Более того, популярность взятки как средства решения проблемы упала на 7%.

И все-таки в Заполярье продолжают «брать на лапу». В чем причина? На этот вопрос северяне ответили мудро.

- Наибольшее количество голосов получили: личные качества чиновников (жадность, аморальность, безответственность) - 60,8%, а также клановость представителей власти, их зависимость друг от друга, круговая порука - 53,8%, - сообщает министерство юстиции Мурманской области.

Кроме того, досталось полицейским и судьям, за потворство. В общем, с чиновниками нужно держать ухо востро! Только так, по мнению респондентов, удастся победить коррупцию: строгий контроль и постоянные проверки. Плюс разоблачительные материалы со стороны СМИ.