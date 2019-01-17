Пенсионер из Мончегорска зарезал молодого мужчину из-за мобильника

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-17T14:21:55+03:00

Изменить размер текста: A A

К сожалению, в Мурманской области ни дня не обходится без новостей об алкогольной «бытовухе». Семнадцатое января не стало исключением. Сегодня следственный комитет Заполярья вновь поделился печальной историей. На сей раз пьяная поножовщина произошла в Мончегорске. Для одного из участников она закончилась гибелью, для другого - уголовным делом.

Пенсионер из города металлургов случайно познакомился с молодым северянином. На днях приятели встретились и решили выпить. Сказано - сделано, но после обильного застолья у пожилого мончегорца куда-то запропастился мобильный телефон.

Вскоре 55-летний мужчина заподозрил, что вещь у него попросту украли. И предъявил претензии своему 30-летнему собутыльнику. Между северянами сразу же вспыхнула опасная ссора. Пенсионер не совладал с его яростью и схватился за нож.

- 15 января 2019 года, в дневное время, житель города Мончегорска нанес потерпевшему не менее пяти ножевых ранений в область грудной клетки и других частей тела. От острой массивной кровопотери, вызванной полученными тяжкими телесными повреждениями, мужчина скончался, - извещает пресс-служба следственного комитета по Мурманской области.

Пострадавший даже не дожил до приезда «Скорой», смерть произошла прямо в квартире. Виновный уже задержан. Пенсионера будут судить за тяжкий вред здоровью, повлекший смерть по неосторожности. Ближайшие 10-15 лет пожилой мужчина рискует провести в колонии строгого режима.