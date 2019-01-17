В Кировске кондуктор высадила 7-летнюю девочку на мороз на незнакомой остановке

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-17T13:55:29+03:00

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На грабли кондукторов из столицы Заполярья решила пойти их коллега в Кировске. Напомним, два года назад билетерша высадила из автобуса 10-летнюю школьницу, потому что в ее проездном не было печати. На улице тогда был ураган. В итоге сотрудница «Электротранспорта» едва не поплатилась должностью. Похожий случай произошел на этот раз 15 января в Кировске.

- К нам обратилась мама 7-летней девочки. По словам северянки, номер, который был размещен на лобовом стекле общественного транспорта не соответствовал маршруту. В итоге девочка села в автобус №104, который на самом деле шел по маршруту №108. На конечной остановке «Улица Олимпийская», о существовании которой она и не подозревала до этого дня, ее попросили выйти. Как именно, мы пока не установили, - рассказывает помощник прокурора Кировска Евгений Григин.

На морозе девочка простояла минут 40, дожидаясь рейса в обратном направлении. О том, что до дома можно дораться на каком-то другом автобусе, девочка в силу своего возраста не знала. Дойти пешком домой в отдаленный Кукисвумчорр она не могла априори: тротуары заметены, да и дорога не освещена. Теперь прокуратура ищет свидетелей неприятного инцидента. Очевидцев просят связываться с Евгением Юрьевичем по телефону 8-(81531)-5-43-54.

- После того, как мы соберем всю информацию о случившемся, будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, - подчеркивает Григин.