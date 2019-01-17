В Мурманске уничтожили 60 килограммов киви неизвестного происхождения

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-17T13:45:14+03:00

Сочный киви в Мурманске до покупателям так и не дошел. Фото: Иван ВИСЛОВ

Владелец торговой точки так и не смог объяснить, откуда к нему прибыли заморские фрукты

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Кощунство или борьба с нарушителями закона? Так или иначе, а в Мурманске уничтожили очередную партию продуктов. Напомним, до этого огню были преданы 11 килограммов свежего винограда из Испании и 57 килограммов польских томатов черри. На этот раз пришла очередь киви, чей владелец не смог внятно объяснить, откуда он привез заморские фрукты.

- Специалисты проверили овощебазу в Мурманске. В одной из торговых точек были обнаружены 60 килограммов свежего киви, упаковка которых характерна для европейских стран. Какая-либо маркировка на товаре отсутствовала. Владелец торговой точки не смог предъявить документы на заморские фрукты, - отмечают в управлении Россельхознадзора по Мурманской области.

В итоге вкусный и сочный киви изъяли, а чуть позже благополучно уничтожили, предав 60 килограммов фруктов огню.